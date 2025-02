Rally-Altra doppietta vincente per il Team K Sport di Poggio Torriana 

Così come finì lo scorso anno, un inizio copia-incolla per uno dei team più prestigiosi a livello europeo anche in questo inizio di stagione nel Campionato Italiano Rally Terra Storici.

Stiamo parlando del Team K Sport di Poggio Torriana che così come la scorsa stagione dove terminarono ai primi due posti con gli equipaggi Lucky-Pons e Fedolfi-Ceci che con le loro Lancia Delta monopolizzarono il campionato. E appunto in un epilogo del tutto simile è iniziato con la prima prova il Tricolore 2025 che ha visto le stesse vetture al primo posto con la coppia Sipsz-Pons e ancora Fedolfi-Ceci al secondo posto.

Tutto questo è avvenuto nello scorso week end nelle città di Sansepoocro e Anghiari con la disputa del Rally Valle del Tevere, gara organizzata dalla scuderia Etruria e che vedeva alcune sue prove in percorsi mitici attraversati negli anni 80 dal mitico rally mondiale di Sanremo in una gara su due giorni dove Mauro Sipsz ha vinto ben 7 delle 8 prove speciali in programma. Un dominio assoluto che ripone ai vertici questa vettura e questo equipaggio ai vertici della categoria. Per quanto riguarda il toscano di Montalcino, Nicolò Fedolfi, coadiuvato nell’abitacolo dall’esperto copilota sammarinese Livio Ceci, un inizio con un piccolo errore sulla prima prova di domenica e un successivo controllo e amministrativa condotta di gara che li vedeva al 4° posto, poi divenuta fortunatamente una piazza d’onore causa le rotture occorse al titano Bruno Pelliccioni e al forlivese Andrea Succi che hanno dovuto mestamente ritirarsi per rotture meccaniche.

Buonissimo quindi l’inizio di campionato per questi equipaggi del Team riminese K Sport , capitanato dall’inossidabile Luca Malatesta e da anni team di vertice dei rally storici non solo in Italia ma anche a livello europeo con diversi campionati messi in bacheca nel corso degli anni.

Prossima gara 8-9 Marzo a Foligno

Livio Ceci