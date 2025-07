Rally di San Marino, ecco i grandi nomi che “accenderanno” il week-end motoristico. Tutto pronto per la 53a edizione e tanti Big nel Tricolore Terra

Sarà un fine settimana di passione e polvere quello che attende gli appassionati di rally nella Repubblica di San Marino. Sabato 12 e domenica 13 luglio, il 53° San Marino Rally porterà nel cuore del Titano e nel Montefeltro il meglio del Campionato Italiano Rally Terra, il 10° Historic San Marino Rally e la nuova generazione del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco Junior. I riflettori sono già puntati sulla gara, con l’elenco ufficiale degli iscritti pubblicato online nella giornata di ieri, martedì 8 luglio.

Sfida aperta nella classifica CIRT: Ciuffi guida, ma i distacchi sono minimi

La corsa al titolo nel Campionato Italiano Rally Terra è quanto mai incerta: tre vincitori diversi nei primi tre appuntamenti e distacchi ridotti rendono la quarta tappa di San Marino un possibile punto di svolta. A guidare la classifica è Tommaso Ciuffi, navigato da Cigni su Skoda Fabia RS Rally2, con un vantaggio esiguo su Alberto Battistolli e Scattolin, campioni in carica, anch’essi su Skoda Fabia RS.

A poca distanza inseguono Giovanni Trentin con Franco (Skoda Fabia RS) e l’inossidabile Paolo Andreucci, affiancato da Briani sulla Citroen C3 Rally2. Nella lotta si inserisce anche il finlandese Benjamin Korhola, navigato da Ohman sulla Toyota GR Yaris, già noto sullo sterrato italiano. Dall’estero arrivano anche il belga Amaury Molle (con Dubois) e lo svedese Patrik Hallberg (con Stigh), entrambi su Skoda Fabia.

Tra gli italiani da tenere d’occhio figurano Matteo Gamba con Pezzoli, Massimiliano Tonso con Ometto, Mattia Scandola con Gonella, Christian Tiramani con Farnocchia e Fabio Farina con Raccuia, tutti su Skoda Fabia. Nicolò Marchioro con Marchetti affronterà la gara su Citroen C3 Rally2. Per i colori di San Marino, Jader Vagnini con Genny Moruzzi rappresenterà la Repubblica in alta classifica su Skoda Fabia RS.

Due Ruote Motrici e N5: sfide nella sfida

Nella Coppa ACI Sport Due Ruote Motrici, il confronto è tra le Peugeot 208 GT Line di Marco Zanin (con De Guio), attualmente leader, e Davide Bartolini (con Selva), staccato di soli cinque punti. Nel Trofeo Terra riservato alle vetture N5, comanda David Bizzozero con Tosetto su Citroen DS3.

Caccia al leader nel Campionato Junior: Greco nel mirino

Il Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco Junior vedrà il quarto appuntamento stagionale con dieci giovani promesse al volante di Renault Clio RS Line Rally5. A guidare la classifica è Matteo Greco, con Brovelli alle note, inseguito a 6,5 punti dal sammarinese Giacomo Marchioro con Conti, che punta a brillare sulle strade di casa. A seguire Sebastian Dallapiccola (con Andrian) e Mattia Ricciu (con Mazzone), entrambi in corsa per accorciare le distanze.

L’anima storica del rally: torna il 10° Historic San Marino Rally

Il fascino delle vetture storiche non manca mai e anche quest’anno si conferma protagonista con il 10° Historic San Marino Rally, valido per il Campionato Italiano Rally Terra Storico. Il monegasco Mauro Sipsz, affiancato dalla campionessa Fabrizia Pons, guida la classifica delle 4 Ruote Motrici su Lancia Delta Integrale. A insidiarlo è Nicolò Fedolfi, con il sammarinese Livio Ceci alle note, anch’egli su Delta Integrale.

Tra le Due Ruote Motrici del CIRTS spicca l’equipaggio della scuderia San Marino formato da Nemo Mazza e Biordi su Ford Escort RS 2000. In totale saranno sedici i piloti e navigatori sammarinesi al via, un numero che sottolinea il forte legame del territorio con il rally e con la tradizione dello sterrato, che caratterizza l’evento fin dalla prima edizione del 1970.

Tra gli equipaggi internazionali presenti, si segnalano anche Abdullah Al Thani, pilota del Quatar con la navigatrice francese Sabrina De Castelli (Ford Escort RS 2000), e Roland Medici con Dominique Savignoni su Porsche 911.

Percorsi rinnovati e programma intenso

Il San Marino Rally 2025 si articola in due giornate: sabato 12 luglio si partirà dal Centro Storico alle 13.45 con tre passaggi sulla prova speciale “Terra di San Marino” (8,670 km), interamente in territorio sammarinese. L’arrivo al riordino notturno è previsto per le 20.10. Domenica 13 si riparte alle 7.01 per sei prove speciali, tre per ciascuna delle due inedite “Pieve di Cagna” (7,490 km) e “Piandimeleto-Lunano” (9,270 km), con traguardo finale ancora nel Centro Storico, alle 17.35.

Il percorso dell’Historic sarà più breve: sabato due prove a partire dalle 15.45, domenica altre cinque con partenza alle 9.01 e arrivo alle 17.05.

Il quartier generale sarà al Multieventi Sport Domus di Serravalle, sede anche del parco assistenza e dei riordinamenti di sabato. Quelli di domenica si svolgeranno a Lunano. Sabato mattina, ad Acquaviva, spazio allo shakedown e alla prova di qualificazione.

Tutti i dettagli aggiornati sono disponibili sul sito ufficiale della manifestazione: www.sanmarinorally.com.