Rally FOLLE sui Mercati! FTSE MIB a 40.000, Bitcoin 120 mila euro… di Joseph Gasperoni

Donald Trump ha dichiarato la volontà di stringere nuovi accordi sia con l’Europa sia con la Cina, in un’ottica di cooperazione commerciale e diplomatica che ha immediatamente contagio il sentiment degli investitori. I principali indici azionari sono saliti con decisione: il FTSE MIB ha registrato un’impennata positiva, il Nasdaq Composite segue in scia verso quota 20.000 punti, e le blue-chip europee e americane mostrano un chiaro rialzo, mentre l’oro ha ceduto terreno, riflettendo il passaggio da asset rifugio a posizioni più rischiose.

Guardando alla prossima settimana, ci attendiamo un ulteriore allungo del FTSE MIB fino a 39.000–40.000 punti e del Nasdaq verso i 20.000 punti. Tra i titoli tecnologici, Amazon potrebbe testare i 200 USD, Nvidia spingersi fino a 120 USD e Meta Platforms avvicinarsi ai 600 USD. Sul fronte automobilistico, Tesla, nonostante utili trimestrali ancora negativi, ha trovato un solido supporto tecnico a 220 USD e ha già avviato un rimbalzo che potrebbe portarla fino a 280–300 USD, sottolineando come il mercato continui a muoversi anche su spinte speculative.

Nel corso della settimana abbiamo preso posizioni long su futures sull’indice italiano, Amazon, Nvidia e Bitcoin, posizionandoci nella nostra trading room in vista delle prossime mosse di mercato. Per il Bitcoin il segnale di acquisto è stato estremamente chiaro: ingresso a 88.000 USD, con target tra 110.000 e 120.000 USD e stop loss a 80.000 USD, un’impostazione che privilegia un rapporto rischio-rendimento favorevole.

Per chi ha già posizioni aperte, il consiglio rimane quello di mantenere gli investimenti seguendo i livelli di supporto e resistenza indicati, senza forzare operazioni in controtrend. Per approfondire le strategie adottate e comprendere più nel dettaglio le dinamiche tecniche e fondamentali alla base di questi posizionamenti, vi invitiamo a guardare il nostro video tutorial disponibile sui nostri canali.

