Rally storico della Val d’Orcia: grande prova del sammarinese Bruno Pelliccioni nella PS2 “Castiglioncello del Trinoro”

Nel Rally storico della Val d’Orcia, il pilota sammarinese Bruno Pelliccioni, navigato dal connazionale Mirco Gabrielli su Ford Escort RS, ha vinto con il miglior tempo assoluto la Prova Speciale 2 “Castiglioncello del Trinoro”, portandosi a soli 0.3 secondi dai leader provvisori Mauro Sipsz e Fabrizia Pons su Lancia Delta Integrale.

La grande prova di Pelliccioni-Gabrielli nella PS2. L’equipaggio sammarinese Pelliccioni-Gabrielli ha dimostrato grande competitività lungo i 6,34 chilometri della speciale, firmando un crono che li ha proiettati immediatamente ai vertici della classifica generale, confermandoli protagonisti assoluti del Rally storico della Val d’Orcia. Una performance che li vede ora a soli tre decimi dalla leadership della coppia Sipsz-Pons.

Classifica provvisoria Rally storico Val d’Orcia dopo PS2

1° Sipsz-Pons (Lancia Delta HF Integrale) – 10’21.7

2° Pelliccioni-Gabrielli (Ford Escort RS) – a 0.3

3° Pierangioli-Del Sordo (Ford Sierra RS Cosworth) – a 0.7

4° Succi-Graffieti (BMW M3) – a 21.6

5° Fedolfi-Ceci (Lancia Delta HF Integrale) – a 35.6

6° Fantini-Bollini (Opel Corsa) – a 43.4

7° Grifoni-Materozzi (Peugeot 205 Rallye) – a 56.0

8° Zaupa-Schiavo (Ford Escort) – a 57.6

9° Mazza-Biordi (Ford Escort MK2) – a 59.9

10° Costa-Mularoni (Opel Corsa) – a 1’06.4

Gli altri equipaggi sammarinesi in gara. Ottima performance anche per Livio Ceci, altro navigatore sammarinese che affianca Nicolò Fedolfi sulla Lancia Delta, attualmente in quinta posizione assoluta. Bene anche Nemo Mazza e Riccardo Biordi, entrambi di San Marino, al nono posto provvisorio a bordo di una Ford Escort MK2, seguiti da Corrado Costa, navigato dal sammarinese Domenico Mularoni, che chiude la top ten su Opel Corsa.

Prossime tappe e aggiornamenti del Rally. Dopo il primo giro di prove, gli equipaggi si sono diretti verso San Casciano dei Bagni per il riordino, prima della sosta per assistenza a Radicofani. La gara resta aperta con minimi distacchi tra i primi classificati.