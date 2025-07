Rapina da 80mila euro, 4 arresti dopo inseguimento in A1

La segnalazione di un cittadino, che ha visto un uomo con il volto coperto scappare perdendo alcune banconote per strada, ha permesso alla polizia di Bologna di arrestare una banda che, poco prima, aveva rapinato 80mila euro a un’imprenditrice di origine cinese.

In carcere sono finiti quattro uomini, tutti del Napoletano e tutti con precedenti, accusati di rapina pluriaggravata, mentre un quinto complice è ricercato.

L’aggressione è avvenuta lo scorso 25 luglio in zona Fiera dove la vittima, una quarantenne ex titolare di un ristorante in città, stava per consegnare la somma in contanti a un connazionale, suo parente.

Si trattava della restituzione di un prestito che le era servito a suo tempo per avviare l’attività.

I due sono stati affrontati nel parcheggio di un hotel: l’uomo è stato spintonato, mentre alla donna è stata strappata di mano la busta con il denaro. A mandare in fumo il piano dei rapinatori la prontezza di un cittadino, un ragazzo di 30 anni che, passando in macchina, ha notato un uomo correre verso un’auto che lo aspettava, perdendo alcune banconote.

Il testimone ha chiamato la Polizia e dato indicazioni sulla fuga dell’auto, inseguendola anche per un tratto, in tangenziale e poi in autostrada, verso Modena. La vettura è stata intercettata e bloccata nel Modenese col supporto della Polstrada. A bordo c’erano i quattro presunti rapinatori, mentre un quinto componente della banda era stato visto scendere dall’auto poco prima che imboccasse l’autostrada. Trovato anche il bottino: 80.855 euro.

Ansa