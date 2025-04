Rassegna Regionale di Pattinaggio Artistico indetta dall’Associazione AICS e prima tappa del Campionato Regionale FISR di Inline Freestyle. San Marino c’è!

Nella giornata di domenica 13 Aprile a Cervia si è disputata la Rassegna Regionale di Pattinaggio Artistico indetta dall’Associazione AICS. Per San Marino è scesa in pista Giada Casali, categoria pulcini plus, accompagnata da Benedettini Elisa. Giada ha eseguito il suo disco con armonia eseguendo tutte le difficoltà obbligatorie, ma con qualche incertezza che l’ha fatta scendere in sedicesima posizione.

Nella stessa giornata a Imola si è svolta la prima tappa del Campionato Regionale FISR di Inline Freestyle. Per il Titano, accompagnati da Enrico Callegarin e Tania D’Antonio, il primo a scendere in pista è stato Tommaso Terenzi con la disciplina del Freejump aggiudicandosi il titolo di campione regionale, fermandosi ad un’altezza di 110. La mattinata si è conclusa con il campionato promozionale dove hanno disputato la disciplina del Roller Cross: Bryan Vicini è salito sul gradino più alto del podio e Giada Parmeggiani, a causa di una caduta, è scesa in sesta posizione. Il pomeriggio è proseguito con gli atleti del settore agonistico: Matilde Terenzi nella disciplina del Roller Cross si è aggiudicata il titolo di campione regionale, Tommaso Terenzi ha portato a casa la medaglia d’argento, Eleonora Olivieri e Gaia Giannelli, nelle rispettive categorie, hanno terminato entrambe in settima posizione.

Comunicato stampa Federazione Sammarinese Rollers