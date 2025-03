Ravenna: auto cappottata in città, spettacolare incidente nella Notte

Un incidente spettacolare ha scosso la quiete della notte a Ravenna, intorno alle 2:18 di domenica, in via 56 Martiri. Una Kia, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo e si è ribaltata dopo aver impattato contro una Citroën parcheggiata. L’urto ha provocato danni ingenti: la Kia si è cappottata, mentre la Citroën ha subito la perdita di entrambe le ruote. Anche la segnaletica stradale ha riportato danni significativi.

Intervento dei soccorsi e della polizia

Immediato l’intervento dei soccorsi: una pattuglia della polizia locale, allertata dalla chiamata al 118, è giunta sul posto insieme a un’ambulanza. Fortunatamente, la conducente della Kia, una donna di 46 anni, è riuscita a uscire dall’abitacolo autonomamente. Nonostante l’apparente stato di salute non grave, è stata trasportata in ospedale per accertamenti.

Accertamenti in corso

Gli agenti della polizia locale hanno richiesto l’esame alcolemico per determinare se la donna fosse sotto l’effetto di alcol o altre sostanze al momento dell’incidente. Le forze dell’ordine stanno continuando a raccogliere informazioni e a ricostruire la dinamica dell’incidente per chiarire le cause che hanno portato a questa drammatica carambola.