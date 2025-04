Ravenna, cambio al vertice dell’ospedale: Aura Brighenti nominata nuova direttrice ad interim

Nuova guida per l’ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna: da lunedì è ufficiale la nomina della dottoressa Aura Brighenti, classe 1986, scelta dall’Ausl Romagna per assumere temporaneamente la direzione della struttura sanitaria più importante della città.

L’incarico, della durata di nove mesi, sarà prorogabile e resterà in vigore fino alla definizione del prossimo concorso pubblico per la direzione del presidio. Una scelta maturata al termine di una selezione interna che ha visto Brighenti prevalere come figura di riferimento in questa fase di transizione.

La nuova direttrice prende il posto del dottor Paolo Tarlazzi, che aveva ricoperto il ruolo ad interim fino ad oggi e che ora tornerà a concentrarsi a tempo pieno sulla direzione dell’ospedale di Lugo. Con questa nomina si chiude, almeno per ora, una fase di prolungata reggenza provvisoria: l’ultima direzione stabile risale infatti al mandato della dottoressa Francesca Bravi, rimasta in carica dal febbraio 2021 fino a novembre 2022, prima di assumere l’incarico di direttrice sanitaria dell’intera Ausl Romagna.

La nomina di Brighenti arriva in un momento cruciale per l’ospedale ravennate, chiamato a consolidare i servizi post-pandemia e a gestire nuove sfide organizzative in attesa del riassetto definitivo ai vertici.