Ravenna. Catturati tre ragazzini responsabili di spaccata in un negozio e furti in quattro auto

I carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Ravenna hanno arrestato questa notte un 22enne pregiudicato, disoccupato, di Ravenna, insieme a due minori di 16 e 14 anni, uno italiano e uno rumeno, mentre tentavano di introdursi in un negozio del centro città dopo aver rotto la vetrina con una mazza in ferro. I residenti avevano segnalato i forti rumori nel cuore della notte e i carabinieri, una volta sul posto, hanno inseguito i tre ragazzi che cercavano di fuggire. Il terzetto è stato bloccato e trovato in possesso di attrezzi da scasso e di oggetti rubati, tra cui un tablet, contanti, uno smartphone, occhiali da sole, abbigliamento sportivo e un monopattino elettrico utilizzato da uno di loro nella fuga. Durante le indagini, è emerso che avevano compiuto almeno quattro furti su auto parcheggiate e avevano poi rubato la mazza in ferro da un cantiere edile prima di commettere la “spaccata” nel negozio. Il pubblico ministero ha disposto la detenzione domiciliare per il maggiorenne, in attesa di processo, mentre i due minorenni sono stati denunciati e affidati alle rispettive famiglie. Tutti gli oggetti rubati sono stati restituiti ai legittimi proprietari.