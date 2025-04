Ravenna, ciclista 30enne investito da un furgone: è grave in ospedale

Mattinata movimentata sulla Romea Nord, alle porte di Ravenna, dove un ciclista di circa 30 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato travolto da un furgone nei pressi della rotonda delle Bassette.

L’incidente e la dinamica

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo si trovava in sella alla sua bicicletta quando, provenendo da una strada laterale, ha tentato di attraversare la carreggiata. Durante la manovra, è stato colpito dal furgone che sopraggiungeva, venendo sbalzato prima contro il parabrezza e poi sull’asfalto.

Intervento tempestivo dei soccorsi

L’impatto è stato particolarmente violento: il ciclista ha battuto la testa e ha perso conoscenza per alcuni istanti. Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118, che lo hanno stabilizzato e trasportato d’urgenza all’ospedale Bufalini di Cesena. Le sue condizioni restano sotto stretta osservazione.

Nel frattempo, le autorità hanno effettuato i rilievi per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità. Il traffico sulla Romea Nord ha subito rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area.