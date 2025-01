Ravenna. Controlli antiabusivismo della Polizia Locale. Sorpresa a vendere bigiotteria in spiaggia: sanzione e ordine di allontanamento 

Ravenna, 25 giugno 2024. A pochi giorni dall’assunzione di agenti di Polizia Locale a Tempo Determinato con risorse economiche del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, per il “potenziamento delle iniziative di sicurezza urbana” e più precisamente per la prevenzione e al contrasto dell’abusivismo commerciale in spiaggia, in data odierna in località Lido di Savio è stato effettuato il primo sequestro di merce.

Nello specifico, questa mattina, nel corso del quotidiano controllo dell’arenile demaniale in località Lido di Savio, agenti dell’Unità Antiabusivismo Commerciale hanno sanzionato un cittadino senegalese, sorpreso a vendere bigiotteria. La merce, consistente in oltre 150 pezzi, tra braccialetti, anelli, elefantini in ceramica e accendini, per un valore approssimativo pari ad oltre 550 Euro, è stata sequestrata, ai fini della confisca, mentre per l’uomo, oltre al verbale, è scattato anche l’ordine di allontanamento.

Polizia Locale