Ravenna, controlli straordinari sul litorale: 14 patenti ritirate e una donna arrestata in città

Proseguono i controlli straordinari messi in campo dalla Polizia di Stato di Ravenna, in attuazione delle misure decise in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. L’ultima operazione, condotta mercoledì 23 luglio in orario serale e notturno, ha visto un imponente dispiegamento di forze lungo le aree della movida del litorale ravennate.

Al servizio hanno partecipato anche unità della Polizia Stradale, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, nonché della Polizia Provinciale e della Polizia Locale di Ravenna.

Durante i controlli sono state identificate 159 persone e verificati 62 veicoli. L’attenzione si è concentrata in particolare sulla prevenzione della guida in stato di ebbrezza: 14 patenti sono state ritirate e, in sei casi, con un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l, è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria per guida in stato di ebbrezza aggravata.

Parallelamente, nell’ambito dei controlli condotti nel centro cittadino, le Volanti della Polizia hanno individuato e fermato una donna italiana di 40 anni, residente a Ravenna, su cui pendeva un ordine di cattura emesso dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Bologna.

La donna è stata condotta presso la casa circondariale di Forlì, dove dovrà scontare una pena detentiva di 3 anni, 1 mese e 23 giorni per reati legati agli stupefacenti.

L’operazione conferma l’azione capillare delle forze dell’ordine per garantire sicurezza e legalità sul territorio, soprattutto nelle aree a maggiore affluenza durante la stagione estiva.