Ravenna: due incontri gratuiti online per imparare ad acquistare in rete in modo sicuro

Cresce il numero delle truffe digitali. Il progetto “Digitale Facile in Emilia-Romagna” propone corsi per navigare e comprare online con maggiore consapevolezza. Saper acquistare online in sicurezza è oggi una competenza indispensabile. Per questo motivo, nell’ambito del progetto regionale “Digitale Facile in Emilia-Romagna”, sono stati organizzati due incontri gratuiti online, in programma martedì 20 e 27 maggio alle ore 18.30, dedicati a tutte le persone interessate ad approfondire le buone pratiche per gli acquisti digitali.

Gli incontri, rivolti a cittadini di ogni età, mirano a promuovere un uso consapevole, autonomo e protetto delle piattaforme online, insegnando a riconoscere i siti affidabili e i metodi di pagamento sicuri. A condurre i partecipanti sarà un facilitatore digitale, pronto a guidarli passo dopo passo nell’apprendimento.

Un bisogno sempre più urgente

L’importanza di questi corsi è confermata dai numeri. Nel triennio 2022-2024 le truffe online sono aumentate del 58%, passando da 114 a 181 milioni di euro in frodi. Secondo la Federazione autonoma dei bancari italiani, il rischio è destinato a crescere, in un contesto dove la digitalizzazione dei servizi finanziari si accompagna a una crescente vulnerabilità degli utenti.

Cosa si imparerà nei corsi

Nel primo appuntamento si parlerà di:

Come riconoscere un sito affidabile

Strumenti per pagare in modo sicuro online

Differenze tra carte di pagamento

Sistemi di autenticazione

Nel secondo incontro l’attenzione si sposterà su pagoPA, AppIO e SatisPay, con indicazioni pratiche su dove e come si possono usare queste piattaforme per effettuare pagamenti digitali, anche verso la Pubblica amministrazione.

Come iscriversi

È possibile prenotarsi:

Online su https://affluences.com/digitale-facile-ravenna

Telefonicamente allo 0544 482482 (dal lunedì al sabato, 8:30-12:30)

Numero verde regionale 800 141 147

Il progetto: Digitale Facile in Emilia-Romagna

L’iniziativa nasce nell’ambito del PNRR – Misura 1.7.2 “Rete dei servizi di facilitazione digitale”, ed è finanziata dall’Unione Europea. Sul territorio di Ravenna, Cervia e Russi sono attivi 16 punti di facilitazione digitale, dove è possibile ricevere supporto gratuito individuale oppure frequentare corsi collettivi per imparare a usare email, SPID, prenotazioni sanitarie, PEC, certificati e altri servizi digitali quotidiani.

Promotori locali del progetto sono le cooperative Librazione e Villaggio Globale, in convenzione con il Comune di Ravenna, capofila dell’iniziativa, in collaborazione con i Comuni di Cervia e Russi.

Altri appuntamenti a maggio

Oltre al corso sugli acquisti online, il calendario di “Digitale Facile” propone altri eventi: