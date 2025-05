Ravenna. Due minorenni arrestati per il furto di un sacchetto di medagliette raffiguranti la Vergine Maria da un furgone

Lunedì sera, la Polizia di Ravenna ha effettuato un intervento decisivo grazie alla segnalazione tempestiva di un cittadino. L’uomo aveva notato alcuni giovani sospetti che si muovevano attorno ai veicoli parcheggiati in un vicolo del centro. Gli agenti hanno fermato due minorenni, trovandoli in possesso di un cutter e di vari oggetti, tra cui un sacchetto contenente numerose medagliette dorate raffiguranti la Vergine Maria. Gli accertamenti hanno rivelato che tali oggetti erano stati rubati poco prima da un furgone. Il proprietario, interpellato dagli agenti, ha identificato le medagliette e si è recato immediatamente sul posto per confermarne la provenienza. I due giovani sono stati segnalati all’Autorità Giudiziaria per il furto.

In un’altra operazione della Divisione Anticrimine, è stata avviata una procedura nei confronti di un cittadino straniero, noto per la sua presenza abituale in alcuni esercizi pubblici del centro, recentemente arrestato per resistenza e minaccia a pubblico ufficiale, oltre che per porto abusivo d’arma. Il Questore ha deciso di emettere nei suoi confronti un divieto di accesso e stazionamento nei pressi dei bar della zona per un periodo di due anni.

Infine, la Squadra Mobile ha identificato un cittadino nordafricano ricercato per un ordine di carcerazione emesso per reati legati allo spaccio e traffico di droga. L’uomo, condannato a tre anni e cinque mesi di reclusione, è stato portato nella casa circondariale di Ravenna.