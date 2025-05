Ravenna. Esplosione a Fornace Zarattini: intervento di emergenza in zona artigianale

Oggi poco prima delle 13, un’esplosione si è verificata in una ditta situata in via Maestri del Lavoro, nella zona artigianale di Fornace Zarattini. L’incidente ha coinvolto un uomo che stava tagliando un bidone con un flessibile, quando improvvisamente si è registrata una forte detonazione. L’evento ha generato timore tra i residenti e un vasto allarme nella zona.

Sul luogo sono intervenuti immediatamente i soccorritori del 118 con un’ambulanza, seguiti dall’elicottero sanitario che, tuttavia, non ha effettuato il trasporto. I vigili del fuoco sono arrivati per mettere in sicurezza l’area, mentre le forze dell’ordine stanno conducendo indagini per chiarire le cause dell’incidente.

Per fortuna, le ferite riportate dall’uomo coinvolto sono state giudicate non gravi. La dinamica dell’esplosione rimane al centro delle verifiche delle autorità competenti, che stanno raccogliendo testimonianze e analizzando eventuali responsabilità.