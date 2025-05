Ravenna, festa di maggio in via De Tomai: due giorni di arte, sapori e vicinato

Torna la Festa dei Vicini Vicini in via De Tomai, una due giorni all’insegna del buon cibo, dell’arte condivisa e del senso di comunità. Sabato 17 e domenica 18 maggio, i residenti del borgo San Rocco aprono le porte – e le finestre – per accogliere cittadini e curiosi tra laboratori, degustazioni e musica, nell’ambito del Patto di collaborazione per i beni comuni con il Comune di Ravenna.

La manifestazione, che si svolgerà tra via De Tomai e via Baccarini, trasformerà il quartiere in uno spazio conviviale con tavoli, sedie, piante, fiori e artigianato locale. Il cibo sarà protagonista con degustazioni curate da Rosella Mengozzi della scuola di cucina Saperi e Sapori, in collaborazione con l’associazione Pyramide (donne camerunensi) e il laboratorio La Schiccia, che offrirà merende e dolci.

Il programma

Sabato 17 maggio

Dalle 10 alle 22: musica dalle finestre e mostra di artigianato, piante e fiori (a cura di cittadini e coop. La Pieve)

Ore 10: pulizia delle strade e allestimento dei tavoli con la Stoviglioteca

Dalle 12 alle 14: degustazione libera “Chi porta cosa?”

Ore 16.30: inaugurazione dell’Albero delle Meraviglie e di una nuova libreria di strada, alla presenza dell’Amministrazione comunale, seguita da merenda condivisa

Dalle 19 alle 21: cena con piatti preparati dalla scuola di cucina

Domenica 18 maggio

Dalle 10 alle 17: proseguono musica, esposizioni e attività creative

Ore 10: pulizia strade e preparativi

Dalle 10.30 alle 12.30: Maggio con l’Arte, laboratorio di ceramica curato da Laura Pagliai (2 turni di un’ora)

Dalle 12.30 alle 14.30: nuova sessione di “Chi porta cosa?”

Ore 16.30: chiusura della festa con torta offerta dai residenti e preparata dal laboratorio La Schiccia

Tutte le iniziative sono aperte al pubblico e gratuite