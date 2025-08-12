Ravenna, finto maresciallo raggira un’anziana e fugge con l’oro: denunciato 29enne pregiudicato

Un inganno studiato nei dettagli, messo in atto con la freddezza di chi ha già esperienza di truffe simili, si è consumato nei giorni scorsi a Mezzano, dove un uomo ha sottratto gioielli a un’anziana fingendosi un maresciallo dei carabinieri.

Tutto è iniziato con una telefonata: la vittima, una residente del paese, è stata contattata da un individuo che si è presentato come appartenente all’Arma, avvisandola che di lì a poco sarebbe arrivato a casa sua un “collega” per controllare la provenienza dell’oro di cui disponeva. Puntuale, alla porta si è presentato un giovane che, qualificandosi come carabiniere, ha chiesto di vedere e verificare i preziosi.

Con la scusa di un accertamento, l’uomo si è fatto consegnare tutto l’oro custodito in casa, aggiungendo che la donna avrebbe dovuto cambiarsi per seguirlo in tribunale. L’anziana, insospettita, ha contattato una parente, dichiarando di non volersi muovere fino al suo arrivo. A quel punto il falso militare, in un’azione rapida, ha raccolto i gioielli ed è fuggito.

L’attività investigativa dei veri carabinieri di Mezzano è scattata subito: l’analisi delle immagini di videosorveglianza e l’incrocio dei dati con le banche dati delle forze di polizia hanno permesso di individuare il presunto autore, un 29enne di origini campane già noto per reati simili. L’uomo è stato denunciato per furto in abitazione.