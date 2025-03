Ravenna. Fornace Zarattini, inaugurata un’area fitness inclusiva al giardino Augusto Rotondi riqualificato dopo l’alluvione grazie al progetto Ri-generare di UniCredit

È stata inaugurata questa mattina un’area fitness inclusiva installata presso il giardino Augusto Rotondi di Fornace Zarattini e realizzata grazie ad una donazione di UniCredit nell’ambito del progetto “Ri-generare”, un’iniziativa fortemente voluta dalla banca per sostenere i territori e le comunità danneggiate dall’alluvione del 2023. Erano presenti, tra gli altri, il responsabile sviluppo territori Centro Nord UniCredit Livio Stellati, il sindaco facente funzioni Fabio Sbaraglia, gli assessori Federica Del Conte e Igor Gallonetto, il presidente del Consiglio territoriale dell’area 1 Valeriano Savoia, il vice presidente del Comitato cittadino di Fornace Zarattini Tiziano Garelli.

La donazione di UniCredit è stata destinata alla riqualificazione del giardino Augusto Rotondi e del parco pubblico Claudio Cavina di Fornace Zarattini, una delle zone più colpite dagli eventi alluvionali del maggio 2023.

La zona fitness del giardino Rotondi, che interessa un’area complessiva di circa 188 mq, è accessibile e inclusiva. Comprende complessivamente sette attrezzature sportive complete di targhetta con le istruzioni per l’esecuzione degli esercizi, QR code e app per personalizzare il piano di allenamento. Sono presenti anche istruzioni per le flessioni a terra. L’intera superficie è dotata di pavimentazione anti trauma in gomma colata e certificata.

“Ringraziamo di cuore UniCredit per questo straordinario atto di generosità nei confronti della nostra comunità – dichiara il sindaco facente funzioni Fabio Sbaraglia – dopo l’alluvione che nel 2023 ha colpito il nostro territorio. Una donazione che consente di riqualificare un giardino che rinasce con funzioni nuove, attraverso un’area fitness con un’attenzione all’inclusività, una tematica molto importante per l’amministrazione comunale, destinato così a diventare anche un nuovo spazio di socialità e condivisione per la comunità di Fornace Zarattini e per tutta la cittadinanza. Siamo grati ad UniCredit per la sensibilità e per questo gesto di solidarietà”.

Livio Stellati, responsabile sviluppo territori Centro Nord UniCredit commenta: “È un grande piacere vedere realizzati i progetti che ci siamo impegnati a sostenere attraverso “Rigenerare”, un’iniziativa nata dall’ascolto attivo delle aree danneggiate dall’alluvione. Un impegno che abbiamo fortemente voluto prendere nei confronti del territorio e delle sue persone. E che continuiamo a portare avanti per favorirne in concreto il benessere. Siamo quindi orgogliosi di restituire a Ravenna, agli abitanti di Fornace Zarattini, un’area riqualificata e attrezzata, capace di promuovere aggregazione e socialità. Ciò conferma il nostro ruolo di interlocutore attento e affidabile, capace di assicurare pieno sostegno alle comunità in cui operiamo”.

I lavori di riqualificazione al parco pubblico Cavina sono in fase di avvio e prevedono la realizzazione di diverse opere: la donazione di UniCredit sarà utilizzata per finanziare il rifacimento della recinzione lungo i tre lati del perimetro del parco con il posizionamento di una nuova recinzione in ferro battuto, ulteriori lavori saranno finanziati attraverso un’altra donazione elargita da Ferriera Valsabbia, Pontenossa ed Ecoacciai

Comune di Ravenna