Ravenna, forzano il Bar Teodorico e spariscono con la cassaforte

La notte scorsa, un altro colpo è stato messo a segno ai danni del Bar Teodorico, noto punto di ritrovo situato vicino al Mausoleo di Teodorico, nella zona Darsena di Ravenna. Il furto è stato scoperto solo all’apertura del locale, quando i titolari si sono trovati di fronte alla porta forzata e alla cassaforte sparita. I ladri, sfruttando l’oscurità, sono riusciti a entrare nel bar senza danneggiare i vetri e, una volta dentro, hanno portato via l’oggetto di valore.

La situazione è resa ancora più complicata dal fatto che il bar non è dotato di un sistema di videosorveglianza, il che limita la possibilità di identificare i responsabili. I titolari, visibilmente preoccupati, hanno manifestato il loro sconforto per la situazione, temendo che questo furto possa non essere un episodio isolato.

Non è la prima volta che il Bar Teodorico diventa obiettivo dei ladri. Un episodio simile si era verificato già lo scorso febbraio, quando i malviventi si erano introdotti nel locale forzando una finestrella sopra la porta d’emergenza. In quell’occasione, nonostante il furto fosse stato parzialmente mitigato dalla mancanza di denaro nella cassa, i ladri avevano rubato un piccolo vasetto contenente le mance destinate ai giovani con disabilità che lavorano nel bar, un gesto che aveva suscitato particolare indignazione nella comunità locale.

Ora, con il nuovo furto, cresce la preoccupazione tra i titolari, che temono un’azione mirata da parte di un gruppo organizzato. La polizia di Stato è intervenuta sul posto e ha avviato le indagini per cercare di fare luce sull’accaduto e individuare i responsabili.