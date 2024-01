Ravenna. Grave incidente stradale: 12enne investita da un’auto mentre va a scuola in bicicletta

Quest’oggi alle 7.30 circa, lungo viale Po, è accaduto un grave incidente che ha coinvolto una ragazzina di soli 12 anni. Mentre attraversava la strada in bicicletta per raggiungere la scuola Ricci Muratori, la giovane è stata investita da una Fiat 500 guidata da una donna di 60 anni.

Purtroppo, la ragazzina stava attraversando al di fuori delle strisce pedonali, facendo sì che l’impatto fosse molto forte. Immediatamente, è stato richiesto l’intervento del servizio di soccorso del 118, che ha inviato un’ambulanza e un’auto medica. A causa della gravità delle condizioni della ragazza, è stato necessario richiedere anche l’elimedica dall’ospedale Santa Maria delle Croci per trasferirla all’ospedale Bufalini di Cesena. La sua situazione è stata classificata come molto grave.

In seguito all’incidente, è intervenuta anche la Polizia locale di Ravenna per stabilire le dinamiche dell’incidente e regolare il traffico, che era particolarmente intenso a causa dell’orario di punta. Sul luogo dell’incidente si è presentata immediatamente la madre della bambina, disperata e assistita amorevolmente da un’insegnante, che si è anche presa cura dei fratellini della ragazzina.

Fortunatamente, la 12enne non è in pericolo di vita, ma presenta una frattura al bacino e una al femore. I medici hanno fissato una prognosi di 45 giorni per il suo recupero.