Ravenna. Il Consiglio territoriale di Castiglione ospita i pini di viale Romagna giovedì 12 giugno. Invitati tutti i cittadini

Il gruppo di cittadini ‘Salviamo i pini di Lido di Savio e Ravenna’ coglie l’invito del Consiglio territoriale Area 9 – Castiglione, per giovedì 12 giugno, alle ore 20.45. Alcuni membri del Consiglio, tra cui il vicepresidente Avv. Giuliano Lelli Mami, si sono adoperati per proporre ed ottenere la convocazione del consiglio territoriale.

All’ordine del giorno, un’informativa all’assemblea “Sulla condizione di salute e non pericolosità e sull’opportunità di non abbattimento e di recupero dei pini a Lido di Savio”. Sarà l’occasione per comprendere da vicino la situazione, illustrata tramite documentazione scientifica redatta da esperti di rango internazionale appositamente per il bellissimo viale alberato, per ascoltare le proposte e le possibili soluzioni affinché possa essere completato nel migliore dei modi il recupero del viale ed, eventualmente, per fare il punto sulle vicende legali, non sempre facili da seguire. Aspettiamo numerosi tutti i cittadini che hanno a cuore le sorti del Lido, e ringraziamo il Consiglio Territoriale per l’invito, auspicando la presenza dei tecnici del Comune di Ravenna e dell’Assessora ai Lavori Pubblici uscente Del Conte.