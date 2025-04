Ravenna, il forese al centro: completare le opere e guardare allo sviluppo armonico del territorio

Le 54 frazioni del forese del Comune di Ravenna sono nodi vitali che contribuiscono alla coesione sociale, culturale ed economica del territorio. Ogni frazione custodisce tradizioni e valori che, insieme, formano l’anima di Ravenna.

Negli ultimi anni, sono stati avviati progetti per migliorare le infrastrutture e i servizi, ma eventi straordinari come le alluvioni e la candidatura del Sindaco Michele de Pascale hanno rallentato alcuni interventi.

Ora è fondamentale riprendere con decisione il cammino già avviato, completando le opere in corso e avviando quelle programmate, per non lasciare indietro nessuna comunità.

Un territorio così vasto e variegato richiede una visione strategica che valorizzi le specificità di ogni frazione, senza creare competizione tra loro e tra queste e il centro urbano.

L’unità del territorio è un valore fondamentale che va custodito e coltivato, attraverso politiche pubbliche equilibrate, in grado di garantire pari opportunità a tutti i cittadini, ovunque essi risiedano.

Non basta intervenire con lavori di manutenzione ordinaria; è necessario costruire una visione collettiva che pensi al futuro di tutte le frazioni, cercando di evitare disparità tra le zone più centrali e quelle periferiche.

Come repubblicani, siamo convinti che un territorio ampio come il nostro necessiti di una rappresentanza politica territoriale adeguata.

Abbiamo sempre sostenuto che la razionalizzazione dei costi della politica non si fa sacrificando spazi di democrazia. Per questo riteniamo che sia indispensabile la reintroduzione delle circoscrizioni elettive, soppresse dal governo Berlusconi con la L.42 del 2010, valutando come criterio non solo vi abitanti ma il rapporto tra questi e il territorio. Le circoscrizioni sono uno strumento fondamentale non solo per dare voce a tutte le comunità, ma anche come insostituibile strumento di governo del territorio nell’ottica di una pianificazione corretta e partecipata alla vita politica del Comune.

In questo contesto, la candidatura di Alessandro Barattoni, con le sue origini santalbertesi, rappresenta un valore aggiunto. La sua conoscenza del forese e il suo legame con le radici locali lo rendono una figura ideale per unire centro e periferia, lavorando per uno sviluppo armonico di tutto il Comune. Barattoni rappresenta una garanzia per tutti coloro che credono in una governance inclusiva, capace di ascoltare e rispondere alle necessità di tutte le realtà locali.

La vera sfida è quella di completare le opere già avviate e guardare a un futuro in cui ogni frazione si senta parte integrante di un progetto più grande, in cui le politiche di sviluppo siano equilibrate e pensate per il bene dell’intero territorio.

Solo così Ravenna potrà crescere in modo armonico e sostenibile, senza lasciare indietro nessuno.

Eugenio Fusignani

Segretario regionale PRI Emilia-Romagna