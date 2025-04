Ravenna. In Questura per un controllo della patente, ma si scopre che su di lui pende un mandato di cattura. Uomo arrestato dalla Polizia di Stato

Un uomo è stato arrestato dalla Polizia di Stato della Questura di Ravenna dopo essersi presentato per la notifica di una sospensione della patente di guida. L’individuo, già noto alle autorità, è stato identificato durante gli accertamenti di routine, che hanno rivelato un mandato di cattura emesso dall’Autorità Giudiziaria di Fermo.

L’indagine ha messo in luce un cumulo di pene definitive a carico dell’uomo, tra cui una condanna risalente al 2018 per false attestazioni a pubblico ufficiale, emessa dal Tribunale di Ravenna. Gli agenti della Squadra Mobile hanno eseguito l’arresto, accompagnando l’uomo in carcere, dove dovrà scontare una pena di cinque anni di reclusione.