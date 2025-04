Ravenna. Incendio devastante alla Sopred: Vigili del fuoco mobilitati da diverse località

Un vasto incendio ha colpito i capannoni della Sopred, situati lungo via Sant’Alberto, tra Ravenna e Sant’Alberto, nei pressi di San Romualdo. L’allerta è scattata circa un’ora fa, quando una guardia giurata ha notato le fiamme. Le rotoballe di erba medica stoccate all’interno di due capannoni sono andate a fuoco, generando una colonna di fumo visibile da una distanza di circa dieci chilometri.

I vigili del fuoco di Ravenna sono intervenuti prontamente sul luogo dell’incendio, richiedendo supporto da Cervia, Forlì e Ferrara per gestire l’emergenza. Al momento non sono disponibili ulteriori informazioni sulle cause del rogo o eventuali danni collaterali. Le operazioni di spegnimento sono in corso.