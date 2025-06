Ravenna, incidente all’alba sulla via Dismano: sette feriti, uno in condizioni molto gravi

Una tranquilla mattina d’inizio estate si è trasformata in tragedia a Ravenna. Erano le 5.30 quando, lungo la via Dismano nei pressi dell’aeroporto La Spreta, due auto – una Ford con cinque persone a bordo e una Dacia con due occupanti – si sono scontrate violentemente.

L’impatto è stato devastante. Il bilancio: sette feriti, di cui uno gravissimo. Le operazioni di soccorso sono scattate immediatamente: sul posto sono arrivate quattro ambulanze, un’automedica e un elicottero, atterrato direttamente sulla carreggiata, rimasta chiusa per facilitare le operazioni.

Sono intervenuti anche i vigili del fuoco, che hanno dovuto lavorare per diversi minuti per liberare una persona incastrata nell’abitacolo della Ford. Presenti anche gli agenti della polizia locale, impegnati nella gestione del traffico e nei rilievi per chiarire la dinamica dell’incidente.

Un risveglio drammatico per Ravenna, dove la giornata di oggi si apre nel segno dell’apprensione per le condizioni del ferito più grave, trasportato d’urgenza in ospedale in prognosi riservata.