Ravenna. Incidente frontale a Lido Adriano: una giovane ferita gravemente

Lido Adriano, Viale Manzoni – Un incidente stradale si è verificato questa mattina intorno alle 12.30 in viale Manzoni, nella zona di Lido Adriano. La collisione ha coinvolto una Nissan Micra, guidata da una giovane donna, e una Kia monovolume condotta da un’altra donna. Secondo le prime ricostruzioni, la vettura della ragazza è uscita dalla propria corsia invadendo quella opposta, provocando lo scontro frontale.

L’incidente si è verificato in una zona già interessata da numerosi sinistri, nonostante gli autovelox presenti. La giovane alla guida della Nissan ha riportato ferite serie a un ginocchio ed è stata elitrasportata all’ospedale Bufalini di Cesena. La donna alla guida della Kia ha subito ferite meno gravi e è stata trasportata in ambulanza all’ospedale di Cesena per accertamenti.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Ravenna, che hanno estratto la ragazza dalla vettura, e la Polizia Municipale, che ha effettuato i rilievi e chiuso temporaneamente la strada per consentire le operazioni di soccorso. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.