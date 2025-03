Ravenna. Incidente stradale a Piangipane: scontro violento tra auto e furgone, due feriti

Mercoledì mattina, intorno alle 8:15, si è verificato un incidente all’incrocio tra via Canala e via Maccalone, a Piangipane, in provincia di Ravenna, in un tratto di strada già noto per la sua pericolosità.

Nello scontro sono rimasti coinvolti un’auto, una Volkswagen Golf, e un furgone che trasportava materiale elettrico. Secondo una prima ricostruzione della Polizia Locale di Ravenna, il furgone, proveniente da via Maccalone, si sarebbe immesso in via Canala mentre dalla sua sinistra sopraggiungeva l’auto, con a bordo un uomo. L’impatto è stato molto violento: la Golf è finita incastrata nel furgone e i due mezzi si sono poi schiantati contro un palo dell’energia elettrica di un’abitazione.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi che hanno impiegato circa 20 minuti per estrarre il conducente dell’auto dall’abitacolo. L’uomo, sempre cosciente, è stato trasportato in elicottero all’ospedale Bufalini di Cesena con codice di massima gravità. L’altro ferito, il conducente del furgone, è stato invece portato all’ospedale di Ravenna con ferite di media entità.