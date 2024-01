RAVENNA. Interventi e controlli della Polizia Locale nel fine settimana

Ravenna, 20 e 21 gennaio 2024.

Sabato pomeriggio, su segnalazione di alcuni cittadini, la Polizia Locale di Ravenna è intervenuta in località Madonna dell’Albero ove era stata segnalata la presenza di motociclisti che avrebbero gareggiato sulla pubblica via.

In particolare gli operatori di Polizia Locale scorgevano in via Cirri la presenza di un gruppo di giovani con al seguito autovetture, motocicli e ciclomotori. I giovani apparivano intenti a raccogliersi, mentre i veicoli risultavano tutti in sosta.

Per la modalità dell’incontro appariva credibile che i medesimi fossero in procinto di organizzare una gara clandestina.

Al termine del controllo sono state identificate 17 persone, tutti giovani tra i 14 e i 20 anni, provenienti prevalentemente da Ravenna, 2 gli stranieri presenti. Un motociclo è stato sottoposto a sequestro perché privo di copertura assicurativa

Intorno all’una del mattino di domenica la Polizia Locale ha inoltre proceduto al rilievo di un incidente stradale tra due autovetture all’incrocio tra via Fiume Montone Abbandonato e Circonvallazione al Molino. Uno dei coinvolti, dopo essere risultato positivo al test dell’etilometro, ha profferito minacce agli agenti ed è stato dunque denunciato all’Autorità Giudiziaria.

Alle ore 4 successive gli agenti sono intervenuti per una fuoriuscita autonoma di un veicolo. Sul posto oltre all’autovettura incidentata, 5 giovani e un’altra autovettura. Una delle persone presenti si è dichiarata conducente del veicolo incidentato, risultando negativo all’alcol test. Tuttavia le circostanze, le spiegazioni fornite e la titubanza nel rispondere ad alcune domande da parte dei giovani facevano insorgere negli operatori il ragionevole dubbio in merito alla possibilità che alla guida vi fosse un’altra persona.

L’arguzia degli operatori, suffragata da altri elementi probatori, ha permesso di individuare l’effettivo guidatore che, sottoposto all’accertamento mediante etilometro, ha manifestato un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l. È stato denunciato, dunque, per guida in stato di ebbrezza.