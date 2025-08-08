Ravenna, intervento tempestivo della Polizia salva donna aggredita: uomo arrestato per maltrattamenti

Nella giornata di ieri, giovedì 7 agosto, la Polizia di Stato di Ravenna ha arrestato un uomo con l’accusa di maltrattamenti in famiglia, a seguito di una segnalazione giunta alla Sala Operativa. Alcuni cittadini, infatti, avevano allertato le forze dell’ordine dopo aver udito grida di aiuto provenire da un edificio.

Gli agenti delle Volanti, giunti sul posto, hanno trovato l’uomo all’esterno dell’abitazione, che ha ammesso di aver avuto una lite con la compagna. Entrati nell’appartamento, hanno rinvenuto la donna in evidente stato di agitazione, con lesioni sul corpo compatibili con un’aggressione fisica. Inoltre, l’abitazione presentava segni evidenti di una colluttazione, con mobili spostati e oggetti danneggiati.

Secondo gli accertamenti, a seguito della lite, l’uomo avrebbe colpito la donna con schiaffi e pugni, arrivando persino a stringerle le mani al collo, per poi allontanarsi dall’abitazione.

La donna è stata trasportata al pronto soccorso e messa in contatto con i centri antiviolenza.

L’uomo, considerata la gravità della situazione, è stato condotto presso la Casa Circondariale in attesa dell’udienza di convalida, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.