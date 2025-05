Ravenna Jazz, Richard Galliano in concerto al Teatro Alighieri con il suo New York Tango Trio

Sarà uno degli appuntamenti più attesi della 52ª edizione di Ravenna Jazz: venerdì 9 maggio alle ore 21, sul palco del Teatro Alighieri, salirà Richard Galliano, autentica leggenda della fisarmonica internazionale, accompagnato dal suo New York Tango Trio.

Accanto a Galliano – che si esibirà con fisarmonica e accordina – ci saranno Adrien Moignard alla chitarra e Philippe Aerts al contrabbasso. Una formazione essenziale ed elegante che proporrà un repertorio sospeso tra tango, jazz e lirismo europeo, esaltando l’inconfondibile tocco del maestro francese.

Galliano, classe 1950, è stato profondamente influenzato dall’incontro con Astor Piazzolla nel 1983, evento che ha segnato la sua traiettoria artistica. Da allora ha collaborato con giganti del jazz come Chet Baker, Wynton Marsalis, Michel Petrucciani, Charlie Haden, Gary Burton, Enrico Rava, Stefano Bollani, e molti altri, ma anche con icone della canzone francese come Juliette Greco, Serge Gainsbourg e Charles Aznavour.

Unico fisarmonicista sotto contratto con la prestigiosa Deutsche Grammophon, Galliano ha saputo fondere con maestria influenze classiche, popolari e jazzistiche, costruendo uno stile personale, melodico e profondamente espressivo. La sua attività più recente lo vede alla guida di ensemble stabili, come il Tangaria Quartet e proprio il New York Tango Trio, con cui continua a esplorare le infinite possibilità sonore del suo strumento.

Il concerto è parte del cartellone di Ravenna Jazz 2025, organizzato da Jazz Network ETS in collaborazione con il Comune di Ravenna, con il sostegno della Regione Emilia-Romagna – Assessorato alla Cultura, del Ministero della Cultura, della SIAE e con il patrocinio di ANCI Emilia-Romagna.

Biglietti e prevendite

I biglietti hanno un costo variabile tra i 20 e i 30 euro (ridotti da 16 a 26 euro), a seconda del settore scelto. La biglietteria del Teatro Alighieri (Via Mariani 2 – tel. 0544 249244) è aperta nei giorni feriali dalle 10 alle 13, il giovedì anche nel pomeriggio dalle 16 alle 18, e nei giorni di spettacolo a partire dalle ore 20.

I biglietti sono acquistabili anche online su www.teatroalighieri.org e www.crossroads-it.org, oppure presso tutte le agenzie e filiali della Cassa di Ravenna, l’IAT Ravenna (Piazza San Francesco 7) e l’IAT Cervia (Via Evangelisti 4). La prevendita comporta una maggiorazione del 10%, esclusa solo per gli acquisti effettuati direttamente al teatro la sera dell’evento.

Info utili

Per informazioni:

? Jazz Network – tel. 0544 405666

? info@jazznetwork.it

? www.ravennajazz.it – www.crossroads-it.org – www.erjn.it – www.jazznetwork.it

Direzione artistica: Sandra Costantini