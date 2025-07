Ravenna. La polizia arriva per una lite e trova droga e revolver. Sequestrati 2,9 chili di marijuana e un calibro 38

Un 34enne di origine straniera senza permesso di soggiorno, è stato arrestato dalla polizia a Ravenna con 2,9 chili di marijuana e un revolver calibro 38 illegalmente detenuto con 39 munizioni sul quale sono in corso accertamenti circa la provenienza.

Tutto è accaduto quando martedì scorso la Volanti sono intervenute in seguito a una segnalazione per una lite in ambito familiare all’interno di un appartamento del centro della città romagnola.

A seguito delle prime verifiche, gli agenti sono venuti a conoscenza della possibile presenza di armi nell’appartamento: hanno così proceduto a una perquisizione dello stabile rinvenendo e sequestrando all’interno di un armadio il revolver.

L’operazione si è poi estesa con una perquisizione alla cantina dove è stata trovata la marijuana già suddivisa in più involucri e pronta presumibilmente per lo spaccio.

La posizione del 34enne, peraltro gravato da vari precedenti e condanne specifiche, è al vaglio anche dell’ufficio Immigrazione della Questura. L’uomo si trova ora in carcere in attesa di udienza di convalida.

Ansa