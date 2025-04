Ravenna: l’area Ortazzo-Ortazzino diventa un’oasi pubblica per la biodiversità

Un’importante area del litorale emiliano-romagnolo, nota per la sua eccezionale biodiversità, diventa finalmente di accesso pubblico. L’area Ortazzo-Ortazzino, situata lungo le sponde del Parco del Delta del Po, è stata recentemente acquisita dal patrimonio pubblico e sarà ufficialmente inaugurata il 7 aprile 2025.

Questo sito, riconosciuto per la sua rilevanza ambientale, rappresenta una delle zone più ricche di flora e fauna della regione, un luogo ideale per gli amanti della natura e per chi desidera scoprire la bellezza selvaggia dell’area. L’apertura sarà seguita da una serie di attività informative per sensibilizzare la popolazione sulla sua importanza ecologica.

Con l’ingresso ufficiale nell’area, il Parco del Delta del Po, insieme alla Regione Emilia-Romagna, sottolinea l’impegno per la protezione e la valorizzazione degli ecosistemi naturali. L’iniziativa non solo mira a preservare questo angolo di natura incontaminata, ma vuole anche promuovere la fruizione consapevole del territorio da parte dei cittadini e dei turisti.

L’oasi di via delle Cave si prepara quindi a diventare un nuovo punto di riferimento per il turismo ecologico e la ricerca sulla biodiversità, con attività volte a rendere il luogo un esempio virtuoso di tutela ambientale.