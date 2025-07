Ravenna. Le congratulazioni del sindaco Alessandro Barattoni per la riconferma di Mauro Mambelli alla presidenza di Confcommercio

“Mi congratulo con Mauro Mambelli – è il commento del sindaco di Ravenna, Alessandro Barattoni – per questa importante riconferma alla guida di Confcommercio. Commercio, turismo e servizi sono settori essenziali per l’economia ravennate: generano lavoro, presidiano i territori, animano i quartieri e le frazioni. Rappresentano un punto di contatto diretto tra cittadine, cittadini, imprese e comunità; costituiscono l’ossatura economica quotidiana di Ravenna. Sono certo che in una visione ampia di città, tenendo insieme le necessità dei residenti e l’attrattività per i turisti, troveremo il modo per aumentare le opportunità e la vivibilità di Ravenna in tutto il territorio. Per questo, nell’augurare buon lavoro al presidente Mambelli, ci tengo a confermare la massima disponibilità al dialogo e al confronto nelle scelte strategiche che prenderemo in questi anni”.