Ravenna, malore in moto: sessantenne cade dall’argine sinistro del Montone e finisce in ospedale

Questa mattina un uomo sulla sessantina è stato trasportato in ospedale dopo essere caduto dalla sua moto, probabilmente a causa di un malore. L’incidente è avvenuto in via Argine sinistro Montone, nella località La Chiusa, vicino alla chiusa di San Marco.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo stava procedendo a bordo di uno scooter Piaggio Majesty quando, all’altezza della carraia Lovatelli, avrebbe perso il controllo del mezzo. La perdita di equilibrio sembra dovuta a un improvviso malore: il motociclista ha sbandato verso destra, urtando un palo di segnalazione stradale e scivolando poi giù per alcuni metri nel terreno sottostante. Nell’incidente non sono stati coinvolti altri veicoli.

Sul posto sono intervenuti rapidamente i soccorsi del 118, con ambulanza ed elicottero. Nonostante la caduta, il sessantenne è rimasto cosciente e, dopo le prime cure, è stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Ravenna con codice di media gravità. La Polizia Locale ha gestito il traffico a senso unico alternato per permettere i rilievi del caso.

Le autorità hanno sottolineato la necessità di prestare attenzione agli argini e ai tratti di strada con dislivelli, ricordando l’importanza dei controlli medici periodici per chi guida veicoli a motore, soprattutto in età avanzata.