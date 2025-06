Ravenna. Maltempo: interventi in corso per la sicurezza del verde pubblico

I recenti temporali hanno provocato alcune situazioni di criticità, già in fase di risoluzione, legate alla caduta di alberi e rami. In particolare si segnalano: la caduta di due aceri negundi in via Tommaso Gulli, uno dei quali sulla pista ciclabile e uno nella parte terminale della via; la presenza di alcuni rami caduti nel parcheggio della Motorizzazione Civile; una pianta spezzata all’interno dell’area verde spartitraffico di viale Randi; un’altra pianta spezzata in una zona verde urbana; un ramo di pino caduto nel parco di via Ciro Menotti a Marina di Ravenna.

“Fortunatamente – dichiara l’assessore al Verde pubblico Giancarlo Schiano – non si sono registrati danni a persone. Le squadre di Azimut sono già attive sul territorio con interventi di monitoraggio, rimozione e messa in sicurezza delle aree interessate. Ringraziamo i tecnici e gli operatori per il tempestivo lavoro in corso”.