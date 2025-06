Ravenna. Manutenzione straordinaria lungo un tratto di via Bevanella, lunedì partiranno i lavori

Lunedì 30 giugno inizieranno i lavori di manutenzione straordinaria di via Bevanella nel tratto compreso tra Strada provinciale 51 Castiglione e via Guarniera con diverse modalità di intervento per un impegno di spesa, totalmente a carico dell’Amministrazione comunale, di 1 milione di euro.

Nel dettaglio si prevede il risanamento della fondazione e della sovrastruttura stradale, oltre alla posa del conglomerato bituminoso.

La strada ha una lunghezza totale di circa 4 chilometri e una larghezza che varia da 4 metri e mezzo a 3 metri e mezzo. L’intervento manutentivo è suddiviso in quattro tratti: il primo, lungo circa 960 metri, dalla Sp 51 in direzione via Guarniera fino al n. civico 16, sarà interessato dalla posa di conglomerato bituminoso tappetto d’usura; il secondo, per una lunghezza di circa 650 metri, sarà interessato dai lavori di manutenzione con ripristino fondazione mediante stabilizzazione a cemento e successiva posa della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso tipo bynder; il terzo, lungo 1 chilometro e 590 metri, in direzione di via Guarniera, e il quarto tratto di 800 metri saranno interessati dai lavori di ripristino e consolidamento della fondazione mediante stabilizzazione a calce e cemento e successiva posa della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso tipo bynder.

I lavori verranno realizzati restringendo la carreggiata e istituendo il senso unico alternato, garantendo comunque il transito dei pedoni.

Si precisa che, contestualmente a questi lavori, verrà realizzata la linea di adduzione dell’acqua potabile nell’intero tratto, grazie ad una sinergia tra enti pubblici e cittadini residenti, con un parziale contributo di Hera s.p.a e degli abitanti. Il termine dei lavori è previsto alla fine del prossimo mese di ottobre.

