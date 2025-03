Ravenna, metalmeccanici in sciopero: corteo e traffico bloccato per il rinnovo del contratto

Un’intensa giornata di sciopero ha coinvolto i metalmeccanici di Ravenna, con un corteo che ha paralizzato il traffico su via Trieste. Circa 350 lavoratori hanno preso parte alla manifestazione, promossa dai sindacati del settore, per protestare contro il mancato rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro. La manifestazione ha avuto luogo a partire dal piazzale del cinema Astoria, attraversando via Trieste e giungendo fino a piazza Paul Harris.

La situazione, come evidenziato dalla nota dei sindacati, è il risultato di un lungo periodo di trattative che non hanno portato ad alcun accordo concreto. Il 12 novembre 2024, dopo otto incontri, le trattative tra Fim Cisl, Fiom Cgil, Uilm Uil e le associazioni datoriali Federmeccanica e Assistal si sono concluse con un fallimento, quando quest’ultime hanno presentato una controproposta che non ha risposto alle richieste fondamentali dei sindacati.

“La proposta della controparte è stata del tutto insoddisfacente,” affermano i rappresentanti sindacali. “Le risposte sulle tematiche cruciali come la riduzione dell’orario di lavoro, il miglioramento dell’inquadramento professionale e la formazione continua sono state vaghe e prive di concretezza. Al contrario, sono state avanzate proposte economiche deboli, condizionate alla sostenibilità aziendale, che non affrontano i veri problemi del settore.”

Nonostante i tentativi di dialogo, la rottura delle trattative ha portato alla proclamazione di 16 ore di sciopero tra dicembre e febbraio, con il blocco delle flessibilità e degli straordinari. La partecipazione massiccia alle precedenti mobilitazioni ha dimostrato la determinazione dei lavoratori nel portare avanti le loro richieste, confermando che la lotta continuerà finché non verrà raggiunto un accordo soddisfacente.

In provincia di Ravenna, dove operano oltre 400 aziende metalmeccaniche, la manifestazione ha avuto un impatto significativo, con il blocco della principale arteria stradale, via Trieste, per l’intera durata del corteo. La manifestazione è stata accompagnata da un clima di forte tensione, con i lavoratori che hanno ribadito la loro richiesta di un contratto che garantisca maggiore sicurezza, migliori condizioni di lavoro e una retribuzione adeguata.

“Non ci fermeremo finché non otterremo risposte concrete,” ha dichiarato uno dei rappresentanti sindacali presenti al corteo. “Questo sciopero è solo un primo passo nella nostra battaglia per ottenere il rinnovo di un contratto che risponda alle necessità dei lavoratori metalmeccanici.”

Il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i metalmeccanici rimane un tema caldo e urgente, e le prossime settimane potrebbero riservare ulteriori mobilitazioni se non si giungerà a una soluzione condivisa tra le parti coinvolte.