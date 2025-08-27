Ravenna, Mirabilandia trasforma il parco in Suburbia: al via il casting per diventare zombie, vampiri e mostri di Halloween

Zombie che si aggirano tra le strade, vampiri pronti a sorprendere i visitatori, creature oscure e anime inquiete: Mirabilandia si prepara a trasformare Suburbia, la sua horror zone di oltre 30.000 mq, nella più grande esperienza di Halloween d’Italia. Dal 4 ottobre al 2 novembre, chi entrerà nel parco dovrà confrontarsi con un popolo di “mostri” creati ad hoc per spaventare e stupire.

Per rendere possibile questa trasformazione, Mirabilandia ha aperto le selezioni per 150 attori, performer, artisti e figuranti. L’obiettivo è chiaro: trovare chi abbia la capacità di catturare e coinvolgere il pubblico con performance immersive, tra terrore, fascino e un pizzico di seduzione. Gli stylist e i make-up artist del parco penseranno poi a completare la metamorfosi, trasformando ogni candidato in un autentico protagonista di Suburbia.

Per partecipare al casting occorre essere maggiorenni e inviare la candidatura entro il 9 settembre all’indirizzo castings@stuntmanshowproductions.com, allegando curriculum e foto, con eventuali esperienze pregresse nel campo artistico o teatrale. Le selezioni online sono già partite oggi e rappresentano l’occasione per entrare nel cuore dell’Halloween più spettacolare d’Italia.