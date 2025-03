Ravenna, paura al parco: cagnolino aggredito da due molossoidi chje lo riducono in fin di vita

Un tragico episodio ha scosso la comunità di Lido Adriano, dove giovedì scorso Bill, un piccolo cane, è stato brutalmente attaccato da due cani di grossa taglia mentre si trovava insieme al suo padrone in un’area destinata allo sgambamento di cani. L’incidente si è verificato nella struttura “Il Voltone 3”, situata adiacente all’argine sinistro dei Fiumi Uniti, in un’area realizzata da Federcaccia Ravenna e utilizzata per le gare cinofile.

Secondo la ricostruzione della polizia locale, i due molossoidi, appartenenti a un uomo residente a Lido Adriano, erano sfuggiti dal loro padrone e si sono scagliati contro Bill, che si trovava con il suo proprietario all’interno della recinzione perimetrata. Senza alcuna possibilità di proteggere il suo cane, il padrone ha assistito impotente mentre i due aggressori sollevavano e scagliavano Bill, fino a ridurlo in fin di vita.

I responsabili dell’area di sgambamento, attraverso Federcaccia, hanno confermato la gravità dell’aggressione, raccontando come i due cani abbiano lanciato il piccolo Bill in aria, colpendolo ripetutamente. Dopo l’incidente, Bill è stato trasportato d’urgenza alla clinica veterinaria di Russi, dove si trova attualmente in prognosi riservata, in condizioni gravissime. Le sue condizioni sono ancora critiche, e la sua sorte rimane incerta.

Le autorità stanno indagando per comprendere le cause che hanno portato alla fuga dei cani aggressori e per verificare eventuali responsabilità. Nel frattempo, il destino di Bill rimane incerto, con il suo padrone che attende con angoscia notizie dalle cure veterinarie.