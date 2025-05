Ravenna, perde il controllo dell’auto e finisce fuori strada: 20enne in ospedale dopo lo schianto

Paura questa mattina poco prima delle 8:00 sulla via Dismano, all’altezza della località Borgo Faina, dove una ragazza poco più che ventenne ha perso il controllo della sua Lancia Y finendo fuori strada.

La giovane, che viaggiava in direzione Ravenna provenendo da Cesena, ha improvvisamente sbandato verso sinistra, uscendo dalla carreggiata e terminando la corsa in un campo adiacente. L’auto è rimasta completamente distrutta, a testimonianza della violenza dell’impatto.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Ravenna, la Polizia Municipale per gestire la viabilità e i rilievi del caso, e un elicottero sanitario, partito da Ravenna, che ha trasportato la ragazza all’ospedale Bufalini di Cesena. Fortunatamente, le sue condizioni sono state definite di media gravità.

Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause dell’incidente. Al momento non si esclude l’ipotesi di una distrazione o di un problema tecnico al veicolo.

L’episodio ha provocato rallentamenti temporanei lungo la via Dismano, con la circolazione che è tornata regolare solo dopo l’intervento delle autorità.