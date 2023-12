Ravenna. Possesso illegale di armi, denunciato dalla Guardia di Finanza

Un individuo italiano è stato denunciato dalla Guardia di Finanza di Ravenna con l’accusa di possesso illegale di armi. Durante un controllo di routine, le Fiamme Gialle hanno scoperto che l’uomo stava trasportando illegalmente una serie di armi nel suo veicolo. Il contendente aveva nascosto un manganello telescopico di tipo ‘spagnolo’, un tirapugni in acciaio, due coltelli da cucina di dimensioni rispettivamente 19 e 23 centimetri e una pistola Bruni 92 calibro 9, privata del tappo rosso e caricata con tre cartucce. È importante sottolineare che l’uomo aveva già precedenti per il possesso illegale di armi e per reati contro la persona.