Ravenna. Pronto intervento acqua di Hera a Lido di Classe e Lido di Savio: la riparazione sarà ultimata domani mattina

Le squadre della multiutility sono intervenute prontamente per una riparazione d’emergenza della rottura della condotta che congiunge la centrale di Romagna Acque a quella di Hera a Lido di Savio. I lavori saranno ultimati domattina, con sospensione dell’erogazione dell’acqua in alcune zone dei due Lidi ravennati dalle 9 alle 16

A seguito di due rotture della condotta in via Nullo Baldini a Savio di Cervia, che congiunge la centrale di Romagna Acque a quella di Hera a Lido di Savio, le squadre di pronto intervento idrico di Hera sono intervenute immediatamente e hanno proceduto alla riparazione di emergenza per ripristinare la fornitura alle utenze.

La conclusione dei lavori è pianificata per domani mattina dalle 9 alle 16: le frazioni che subiranno abbassamenti di pressione e in alcuni punti anche la mancanza erogazione, sono quelle di Lido di Savio e Lido di Classe.

Hera ricorda che in caso di urgenza (segnalazione guasti, rotture, emergenze varie) è gratuito e attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette il proprio numero di pronto intervento 800.713.900 per i servizi acqua, fognature e depurazione.