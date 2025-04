Ravenna racconta Gaza: parte la mostra fotografica “I Grant You Refuge” per il Festival delle Culture 2025

Si apre con un messaggio forte e profondo il Festival delle Culture 2025, che da quest’anno dedica uno spazio speciale alla Palestina. Dal 15 aprile al 30 giugno, la città ospita la mostra fotografica “I Grant You Refuge” (Vi concedo rifugio), un progetto collettivo firmato da sei fotografi palestinesi che racconta, con crudo realismo e toccante umanità, le condizioni di vita della popolazione civile a Gaza.

L’esposizione è curata dal fotografo Paolo Patruno ed è ispirata all’omonima poesia della scrittrice palestinese Hiba Abu Nada, uccisa a Khan Yunis il 20 ottobre 2023 durante un bombardamento. I suoi versi diventano così il titolo e l’anima di un lavoro che punta i riflettori su una realtà spesso rimossa o ignorata.

La mostra, diffusa in tutta Ravenna e a Marina di Ravenna, si articola attraverso manifesti di grande formato e installazioni fotografiche ospitate in sale, spazi pubblici e vie della città. Gli scatti di Shadi Al-Tabatibi, Mahdy Zourob, Mohammed Hajjar, Saeed Mohammed Jaras, Omar Naaman Ashtiwi e Jehad Al-Sharafi offrono uno sguardo diretto sulla quotidianità di chi vive tra distruzione e resilienza, costruendo una narrativa visiva dei diritti umani.

L’obiettivo è informare, sensibilizzare e suscitare una riflessione condivisa sul ruolo delle istituzioni europee, della comunità internazionale e di ogni singolo cittadino nella difesa dei diritti fondamentali e della pace in una terra così vicina, geograficamente e culturalmente, all’Italia e all’Europa.

Il focus sulla Palestina prosegue con una rassegna musicale unica nel suo genere: quattro concerti tra il Teatro Rasi e il Teatro Alighieri, in collaborazione con il Ravenna Festival. Si tratta della prima rassegna musicale italiana dedicata interamente alla cultura palestinese.

Dove vedere la mostra fotografica (ingresso gratuito):

Teatro Rasi (via di Roma 39): 8 foto | dal 15 al 30 aprile | visitabile durante gli spettacoli

Casa delle Culture (piazza Medaglie d’Oro 4): 15 foto | 15 aprile–30 giugno | lun, mer, ven 8:30–12:30; mar, gio 8:30–12:30 / 14:00–17:00; sab 9:00–12:00

Sportello per cittadini migranti (via Oriani 44): 31 foto | 15 aprile–30 giugno | lun, mer, ven 9:00–13:00; mar, gio 9:00–13:00 / 14:00–17:00

Sedi CGIL Ravenna (via Matteucci 15): 20 foto Lugo (via Canale Inf. Destra 4): 20 foto Faenza (via Chiarini 12): 20 foto

| dal 22 aprile al 30 giugno | lun, mer 8:30–13:00 / 14:00–17:30; mar, gio 8:30–13:00 / 14:30–17:30; ven 8:30–13:00 / 14:00–16:30

Ufficio decentrato – Spazio espositivo (via Berlinguer 11): 70 foto | 15 maggio–13 giugno | lun, mer, ven 8:00–12:30; mar, gio 8:00–12:30 / 14:00–17:00

Nota: alcune immagini potrebbero urtare la sensibilità dei visitatori.

Dove vedere i manifesti in città

I manifesti saranno affissi nelle vie: Aquileia, Bellucci, Canale Molinetto, Circonvallazione Molino, delle Industrie, Faentina, viale Europa, via Piave, viale Randi e Marina di Ravenna.

Inoltre, 15 grandi manifesti saranno visibili nella galleria a cielo aperto di via Zirardini (1–30 giugno) e alla Rocca Brancaleone (7–8 giugno), in occasione dell’evento “Culture migranti alla Rocca”.

Info, biografie e programma completo:

www.festivaldelleculture.info

Sezione dedicata alla mostra e alla poesia di Hiba Abu Nada: www.festivaldelleculture.info/dirittiumani