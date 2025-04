Ravenna, rigassificatore vicino all’avvio: visita del ministro Pichetto Fratin in vista della piena operatività

Una svolta importante per l’autonomia energetica italiana si prepara al largo delle coste di Ravenna, dove il nuovo rigassificatore è a un passo dalla messa in servizio. Il ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, accompagnato dal presidente della Provincia di Ravenna, Michele de Pascale, ha effettuato un sopralluogo a bordo dell’impianto, che sta concludendo i test preliminari prima di immettere gas nella rete nazionale.

Impianto strategico per l’approvvigionamento

Arrivato a fine febbraio, il rigassificatore ha già accolto la prima nave di GNL proveniente dagli Stati Uniti, fornendo di fatto una riserva energetica cruciale per il Paese. Secondo l’amministratore delegato di Snam, Stefano Venier, entro la fine di aprile la nave dovrebbe lavorare a pieno ritmo, rendendo possibile lo scarico di GNL da parte di tutti gli operatori interessati.

“Con l’avvio di questa struttura, l’Italia può ritenersi più solida nell’ambito dell’approvvigionamento di gas”, ha sottolineato il ministro Pichetto Fratin, osservando che i volumi in arrivo copriranno quasi la metà del fabbisogno nazionale di metano. Un risultato che rappresenta un passo avanti significativo verso l’indipendenza dalle fonti estere.

Il contributo delle energie rinnovabili

Parallelamente, la Romagna si candida come polo innovativo in materia di transizione ecologica. Lo dimostra il progetto Agnes, un parco eolico offshore pensato per produrre energia pulita per circa 500.000 persone. “Ravenna – ha spiegato il presidente de Pascale – può diventare un esempio di sviluppo infrastrutturale sostenibile, integrando fonti fossili e rinnovabili in un percorso che rafforzi tutto il territorio”.

Il completamento del rigassificatore e la prospettiva di nuove installazioni eoliche sottolineano la vocazione della costa ravennate a ricoprire un ruolo di primo piano nella strategia energetica italiana ed europea. Con l’entrata in funzione dell’impianto, prevista entro poche settimane, la zona costiera si conferma uno snodo cruciale per la fornitura di risorse energetiche e un laboratorio di soluzioni green.