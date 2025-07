Ravenna, San Bartolo: moto si schianta contro camion. Giovane gravissimo trasportato al Bufalini

Un drammatico scontro tra una moto e un camion ha scosso questa mattina la tranquillità di via Cella, a San Bartolo, nel territorio del circondario ravennate. A farne le spese è stato un giovane motociclista, poco più che diciottenne, ora ricoverato in condizioni disperate all’ospedale Bufalini di Cesena.

L’incidente è avvenuto mentre un camion stava lasciando l’area di una ditta per immettersi sulla via principale. In quel momento, lungo la carreggiata, sopraggiungeva una moto Ktm condotta dal giovane, diretto verso il centro abitato. L’impatto, violentissimo, non gli ha lasciato scampo: il centauro è stato sbalzato a terra con conseguenze gravissime.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti immediatamente i soccorsi: oltre al personale del 118, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso, che ha trasportato il ferito d’urgenza al nosocomio cesenate. Le sue condizioni sono apparse da subito estremamente critiche.

La Polizia Municipale è accorsa per effettuare i rilievi necessari a chiarire la dinamica dell’incidente. Al momento, via Cella è stata chiusa al traffico per consentire gli accertamenti e la messa in sicurezza dell’area.

Mentre proseguono le verifiche da parte degli inquirenti, resta l’angoscia per un ragazzo la cui vita è appesa a un filo, in un altro tragico episodio che riaccende l’attenzione sulla pericolosità delle manovre in uscita da aree industriali lungo arterie stradali trafficate.