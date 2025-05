Ravenna, scatta l’allerta meteo gialla per temporali: rischio grandine e allagamenti tra lunedì 12 e martedì 13 maggio

La Protezione Civile dell’Emilia-Romagna ha emesso per il territorio comunale di Ravenna l’allerta meteo n.60, di colore giallo per temporali, valida dalle ore 12 di lunedì 12 maggio fino alla mezzanotte di martedì 13 maggio.

Secondo le previsioni fornite da Arpae e Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale, già nella seconda metà di lunedì si attendono fenomeni temporaleschi intensi, con la possibilità di forti rovesci, grandinate e raffiche di vento. Il maltempo proseguirà anche nella giornata di martedì, con temporali forti più probabili sul settore centro-orientale della regione.

Rischi idraulici e idrogeologici

In corrispondenza delle aree colpite dai temporali, non si escludono criticità come:

innalzamenti rapidi dei livelli dei corsi d’acqua minori,

ruscellamenti intensi lungo i versanti collinari o urbani ,

fenomeni franosi localizzati ,

allagamenti e disagi alla circolazione in particolare nelle zone depresse o in prossimità dei sottopassi.

Le raccomandazioni della Protezione Civile

Si invitano i cittadini a seguire alcune semplici precauzioni, tra cui:

fissare o mettere al riparo oggetti sensibili a pioggia e grandine (vasi, mobili da giardino, tende esterne);

prestare attenzione alle strade allagate e non accedere ai sottopassi in caso di allagamenti;

monitorare gli aggiornamenti ufficiali e tenersi informati.

L’allerta meteo e tutte le indicazioni utili sono disponibili sul portale regionale:

https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it

oppure tramite l’account X (ex Twitter) @AllertaMeteoRER.

Alert System: come ricevere aggiornamenti

L’Amministrazione comunale ricorda che è attivo il servizio gratuito Alert System, che consente di ricevere comunicazioni tempestive via telefono in caso di emergenze o allerte. I cittadini non ancora registrati possono iscriversi al seguente link: https://registrazione.alertsystem.it/ravenna