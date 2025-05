Ravenna, spaventoso schianto a San Zaccaria: auto nel fosso e vettura ribaltata, tre donne salve per miracolo

Momenti di grande paura questa mattina a San Zaccaria, frazione di Ravenna, dove un violento incidente stradale ha coinvolto due automobili all’incrocio tra via del Sale e via Casimpane. Lo scontro, avvenuto attorno alle 7.20, è stato causato da una mancata precedenza e ha visto coinvolte una Toyota Agos e una Renault Captur.

L’impatto è stato molto forte: la Toyota è finita in un fosso a lato della carreggiata, mentre la Renault si è ribaltata su sé stessa. Nonostante la dinamica impressionante, nessuna delle persone coinvolte ha riportato gravi conseguenze.

Alla guida della Toyota vi era una donna che, in modo quasi incredibile, è uscita illesa dall’abitacolo e non ha necessitato di cure mediche. Diversa la situazione per le due occupanti della Renault – una madre e la figlia adolescente – che, seppur coscienti e non in gravi condizioni, sono state trasportate in ambulanza all’ospedale Bufalini di Cesena in codice di bassa gravità.

Sul luogo del sinistro sono accorsi tempestivamente i soccorritori del 118, affiancati dai Vigili del Fuoco di Cervia per mettere in sicurezza i veicoli coinvolti. Era stato attivato anche l’intervento dell’elimedica da Ravenna, ma l’elicottero è rientrato alla base non essendo stato necessario l’utilizzo.

I rilievi sono stati affidati alla Polizia Municipale di Ravenna, che ora dovrà ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto. Ancora una volta, un incrocio pericoloso è al centro dell’attenzione, ma questa volta – fortunatamente – senza vittime.