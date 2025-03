Ravenna e Cervia, Tassinari (Forza Italia) incontra il Prefetto Ricciardi: sicurezza e ordine pubblico al centro del confronto

Un incontro costruttivo e proficuo sul tema della sicurezza è stato quello tra la deputata Rosaria Tassinari, coordinatrice regionale di Forza Italia, e il Prefetto di Ravenna, Raffaele Ricciardi. La riunione si è svolta alla presenza di una delegazione del partito, e ha visto la partecipazione anche del coordinatore provinciale Fabrizio Dore, del capogruppo in consiglio comunale di Ravenna Alberto Ancarani, del segretario cittadino Nicola Tritto e del segretario di Cervia Simone Lucchi.

“Un confronto molto utile, durante il quale abbiamo avuto l’opportunità di affrontare in modo aperto le criticità legate alla sicurezza nel nostro territorio”, ha dichiarato Tassinari, esprimendo il suo apprezzamento per la disponibilità del Prefetto a ascoltare e dialogare. Al centro dell’incontro, la situazione della stazione di Ravenna, dove si registrano crescenti episodi di degrado, che necessitano di interventi urgenti.

Il confronto ha anche toccato le problematiche legate a Cervia, in particolare la gestione dell’ordine pubblico durante l’alta stagione turistica. Tassinari ha sottolineato l’importanza di un turismo sicuro e sostenibile, ricordando che, pur rappresentando una risorsa fondamentale, l’afflusso turistico può comportare sfide significative in termini di sicurezza. “È cruciale garantire una costante presenza delle forze dell’ordine e adottare misure efficaci per tutelare tanto i cittadini quanto i turisti”, ha aggiunto.

Infine, la deputata ha ribadito l’impegno di Forza Italia a tutti i livelli istituzionali per garantire la sicurezza delle comunità locali. “La sicurezza è un diritto fondamentale, e continueremo a sostenere ogni azione utile a migliorare la situazione. Il dialogo tra istituzioni e territorio è essenziale per trovare soluzioni efficaci”, ha concluso Tassinari, ringraziando il Prefetto per l’attenzione prestata.