Ravenna, un pomeriggio di sport e inclusione con lo Sportello del Sorriso alla Palestra della Salute Elca Vitae

Mercoledì 13 giugno, presso la Palestra della Salute Elca Vitae di Ravenna, si è svolto un evento speciale di sport e inclusione sociale organizzato dallo Sportello del Sorriso, che ha accolto oltre 50 famiglie indigenti italiane e straniere, molte con bambini. L’iniziativa è stata promossa dall’Associazione Giorgio SanSavini, in collaborazione con l’ODV Il Terzo Mondo, presieduta da Charles Tchameni Tchienga.

Intorno alle 19:00, guidate dal presidente Tchameni, le famiglie in difficoltà provenienti da Ravenna e dintorni hanno animato la palestra con entusiasmo, accolte dalla Dottoressa Elena Cavalazzi e dal suo team di professionisti.

Il progetto, ideato da Riccardo Brandino, presidente dell’Associazione Giorgio SanSavini, sostiene da quattro anni le attività sportive di oltre 50 bambini seguiti da Il Terzo Mondo. La collaborazione con la Palestra della Salute punta ora a promuovere non solo lo sport, ma anche la salute e il benessere integrato dei giovani atleti, promuovendo un modello di inclusione autentica.

Emozionante è stato il momento in cui Brandino, presentato da Tchameni come unico sostenitore del progetto sportivo per i figli delle famiglie coinvolte, è stato accolto da calorosi applausi. Un segno tangibile della gratitudine di chi ha trovato in questo sostegno un’opportunità concreta per il futuro.

Gli organizzatori hanno espresso grande soddisfazione, condivisa con entusiasmo da famiglie e bambini, che non vedono l’ora di iniziare le lezioni a settembre.