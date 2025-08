Ravennate, maxi controlli nella movida del week-end: 15 patenti ritirate e un giovane denunciato per tentato furto e resistenza

La notte appena trascorsa ha visto una nuova e massiccia operazione di controllo nelle località balneari di Marina di Ravenna e Punta Marina, dove le forze dell’ordine hanno attivato un servizio straordinario a forte impatto, deciso nell’ambito del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

L’intervento – effettuato tra venerdì 1° e sabato 2 agosto – ha coinvolto dieci equipaggi composti da agenti della Polizia di Stato, militari dell’Arma dei Carabinieri, operatori della Guardia di Finanza (con unità cinofile antidroga), della Polizia Stradale, oltre a personale della Polizia Locale e della Polizia Provinciale.

Le pattuglie hanno presidiato le principali arterie stradali e le zone centrali dei lidi ravennati, in particolare quelle interessate dalla movida notturna. I controlli hanno portato all’identificazione di 137 persone e alla verifica di 82 veicoli.

Nel corso dell’attività sono state ritirate 15 patenti per guida in stato di ebbrezza: in tutti i casi, i conducenti presentavano un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti dalla legge. Un giovane è inoltre risultato positivo al test per l’uso di stupefacenti.

Non solo guida in stato alterato. La notte ha visto anche un episodio di criminalità: un 25enne emiliano, in vacanza nella zona, è stato sorpreso mentre tentava di rubare una bicicletta in viale delle Nazioni. Alla vista della Volante, ha opposto resistenza violenta agli agenti, motivo per cui è stato denunciato per furto tentato e per resistenza a pubblico ufficiale.